مبيت.. غدا.. وصول أول رحلة طيران قادمة من "بولندا" إلى مدينة شرم الشيخ

اكد مودى الشاعر ، رئيس مجلس اداره شركه " برايت سكاى " للسياحه على وصول اول طائره قادمه من بولندا وعلى متنها 180 سائحا بولنديا الى مدينه شرم الشيخ و ذلك غدا الثلاثاء، وتعد هذه أول رحلة طيران من بولندا منذ حادث الطائرة الروسية المكنوبة في أكتوبر الماضي .

وكشف الشاعر في تصريح له ، ان الطائره سوف تستأنف رحلاتها اسبوعيا حتى نهايه الموسم السياحى ، وان معدلات الاقبال على الحجز لفنادق شرم الشيخ فى تزايد مستمر .

الجدير بالذكر ان بولندا من الدول الهامه فى جلب السائحين لشرم الشيخ حيث ان عام 2014 وصل عدد اجمالى السائحين من بولند 106 الف سائحا

http://www.youm7.com/story/2016/8/6/بالصور-حفل-ختام-مؤتمر-سفراء-الشباب-والمرأة-العربية-فى-شرم/2831566