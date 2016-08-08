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مقتل 16 من مليشيات الحوثيين وصالح في مديرية الصلو بتعز

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مقتل 16 من مليشيات الحوثيين وصالح في مديرية الصلو بتعز مقتل 16 من مليشيات الحوثيين وصالح في مديرية الصلو بتعز

العمليات العسكرية في اليمن

قتل 16 من مليشيات الحوثيين وصالح ، و2 من قوات الجيش والمقاومة، فيما أصيب 4 آخرون في معارك جرت مع قوات الجيش والمقاومة بمديرية الصلو بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن .

وقال مصدر في مقاومة تعز – في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية اليوم /الأحد – إن عناصر المليشيات الانقلابية حاولت التقدم نحو مواقع المقاومة في مديرية الصلو جنوب المحافظة لكن القوات تصدت لهم وأجبرتهم على الفرار بعد معارك عنيفة ، موضحا أن المعارك التي دارت في منطقة الرصة بجبل الصلو أسفرت عن مقتل 16 من المليشيات وإصابة العشرات ، فيما قتل 2 من قوات الجيش والمقاومة، وأصيب 4 آخرون.

وأشار المصدر إلى أن المليشيات بدأت خلال الساعات الماضية بحشد العشرات من عناصرها إلى مواقع تمركزها في مديريات الوازعية ومقبنة وحيفان ومنطقة الشقب في جبل صبر وأطراف مديرية الصلو ، فيما تفرض المليشيات الانقلابية حصارا خانقا على منطقة حمير مقبنة ، وتمنع دخول وخروج المواطنين والسلع الأساسية منها وإليها بشكل تام.

أ ش أ

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