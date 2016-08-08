لو بتعانى من تشنجات العضلات والساق تناول الموز

الموز من الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم .

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن تناول الموز له العديد من الفوائد الصحية، وذلك لاحتوائه على الألياف وفيتامين ب6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما تعد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كما وجد أن تناول الموز بعد ممارسة الرياضة يعطى الجسم الكثير من الطاقة.

وتابع أن الموز يمكن أن يكون الخيار الأفضل للأشخاص الذين يعانون من تشنجات العضلات، وذلك لاحتوائه على مستويات عالية من المغنيسيوم و البوتاسيوم، مما يساعد على استرخاء العضلات ويحمى من نوبات تشنجات الساق.

وحسب التقرير أن بالنسبة للأشخاص الذين يستيقظون فى الليل بسبب الإصابة بتمزق عضلى مؤلم فى الساقين، فى هذه الحالة الموز يمكن أن يكون الخيار الصحيح الذى يحمى من تشنجات العضلات، لاحتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم بمستويات عالية، مما يساعد على استرخاء العضلات ويحمى من نوبات تشنجات الساق، كما أنه يساعد على توازن الماء فى الجسم وإزالة السموم ويعمل على ترطيب البطانة الداخلية للمعدة ويمنع إفراز حامض المعدة وإحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.