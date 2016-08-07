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«الخارجية» : لم نتأكد بعد من اختطاف 27 عاملًا مصريًا في ليبيا‎

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«الخارجية» : لم نتأكد بعد من اختطاف 27 عاملًا مصريًا في ليبيا‎ «الخارجية» : لم نتأكد بعد من اختطاف 27 عاملًا مصريًا في ليبيا‎

المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية

صرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن الوزارة لم تتأكد حتى الآن من خبر اختطاف 27 عاملًا مصريًا على أيدي جماعات مسلحة في ليبيا.

وأضاف “أبو زيد” في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في »، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الوزارة تتواصل مع السلطات الليبية للتأكد من واقعة اختطاف 27 عاملًا مصريًا بمدينة «البريقة»، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإعلان تفاصيل الواقعة في بيان رسمي حال التأكد من صحة الواقعة.

وكان الناطق باسم الليبية المؤقتة، أعلن منذ قليل اختطاف 27 عاملًا مصريًا على أيدي أحد الجماعات المسلحة في ليبيا، بمدينة «البريقة»، مؤكدًا وجود ترتيبات عسكرية من قبل الجيش الليبي للعمل على تحريرهم.

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