«الخارجية» : لم نتأكد بعد من اختطاف 27 عاملًا مصريًا في ليبيا‎

صرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن الوزارة لم تتأكد حتى الآن من خبر اختطاف 27 عاملًا مصريًا على أيدي جماعات مسلحة في ليبيا.

وأضاف “أبو زيد” في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الوزارة تتواصل مع السلطات الليبية للتأكد من واقعة اختطاف 27 عاملًا مصريًا بمدينة «البريقة»، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإعلان تفاصيل الواقعة في بيان رسمي حال التأكد من صحة الواقعة.

وكان الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة، أعلن منذ قليل اختطاف 27 عاملًا مصريًا على أيدي أحد الجماعات المسلحة في ليبيا، بمدينة «البريقة»، مؤكدًا وجود ترتيبات عسكرية من قبل الجيش الليبي للعمل على تحريرهم.