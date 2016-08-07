الزمالك يحدد مليون دولار للإستغناء “نهائيا” عن خدمات كوفى

حدد مجلس إدارة الزمالك مبلغ مليون دولار من أجل الاستغناء عن خدمات محمد كوفي بشكل نهائي لنادي الاتفاق السعودي.

وكان كوفي قد انتقل لصفوف الاتفاق السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 200 الف دولار لنادي الزمالك.

وسبق وأن رحل كوفي عن الزمالك وانقطع عن التدريبات واصدر بيانا هاجم فيه رئيس الزمالك ومجلس الادارة قبل أن يتراجع بعد ذلك ويقدم اعتذاره.

وصرح مصدر بمجلس ادارة الزمالك بأنه قد تم تحديد مبلغ مليون دولار في حالة رغب الاتفاق في الاحتفاظ باللاعب بشكل نهائي.

الجدير بالذكر أن عقد محمد كوفي مع نادي الزمالك يمتد لمدة موسمين اخرين.