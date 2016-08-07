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نشرة «ONA» ا ريهام السهلي في حوار مسجل مع وزير الآثار.. تكريم “عدوية” على شعبي إف إم.. صبري فواز في ضيافة “عسل أبيض”‎

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نشرة »ONA «

نشرة «ONA»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قرر خالد فتوح رئيس إذاعة شعبى إف إم، إقامة حفل تكريم كل شهر لأحد رموز الفن الشعبى فى والوطن العربي، عرفانًا وتقديرًا من الإذاعة للدور البارز والمهم لقيمة الغناء الشعبى.. للمزيد
أرشيفية

أرشيفية

قالت الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج “يوم بيوم” على شاشة النهار اليوم، في تصريح لوكالة «ONA»، إنها سجلت حلقة مع دكتور خالد العناني وزير الآثار بالتزامن مع زيارته لافتتاح متحف ركن فاروق.. للمزيد
الإعلامية ريهام الساهلي

الإعلامية ريهام الساهلي

وقالت الإعلامية حنان مفيد فوزي، مقدمة برنامج “عسل أبيض”، المذاع على شاشة “TEN”، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إنها ستستضيف الفنان صبري فواز في حلقة اليوم الأحد، للحديث عن تألقه في مسلسلي “الميزان”، و”أفراح القبة” رمضان الماضي.. للمزيد
الفنان صبري فواز – أرشيفية

الفنان صبري فواز – أرشيفية

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان “بيج آبل ميوزك أورد”، اليوم الأحد، انعقاد الدورة الثانية عشر للمهرجان في مدينة دبي سبتمبر المقبل.. للمزيد 
الراديو 9090 – أرشيفية

الراديو 9090 – أرشيفية

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أونا

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