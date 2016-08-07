نشرة «ONA» ا ريهام السهلي في حوار مسجل مع وزير الآثار.. تكريم “عدوية” على شعبي إف إم.. صبري فواز في ضيافة “عسل أبيض”
إعداد – إنجي لطفي
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قالت الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج “يوم بيوم” على شاشة النهار اليوم، في تصريح لوكالة «ONA»، إنها سجلت حلقة مع دكتور خالد العناني وزير الآثار بالتزامن مع زيارته لافتتاح متحف ركن فاروق.. للمزيد
وقالت الإعلامية حنان مفيد فوزي، مقدمة برنامج “عسل أبيض”، المذاع على شاشة “TEN”، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إنها ستستضيف الفنان صبري فواز في حلقة اليوم الأحد، للحديث عن تألقه في مسلسلي “الميزان”، و”أفراح القبة” رمضان الماضي.. للمزيد
أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان “بيج آبل ميوزك أورد”، اليوم الأحد، انعقاد الدورة الثانية عشر للمهرجان في مدينة دبي سبتمبر المقبل.. للمزيد