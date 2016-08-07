نشرة «ONA» ا ريهام السهلي في حوار مسجل مع وزير الآثار.. تكريم “عدوية” على شعبي إف إم.. صبري فواز في ضيافة “عسل أبيض”‎

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قرر خالد فتوح رئيس إذاعة شعبى إف إم، إقامة حفل تكريم كل شهر لأحد رموز الفن الشعبى فى مصر والوطن العربي، عرفانًا وتقديرًا من الإذاعة للدور البارز والمهم لقيمة الغناء الشعبى.. للمزيد