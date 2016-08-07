أخبار عاجلة

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إحالة أوراق أمين شرطة وعاطل وترزي للمفتي في مقتل سائح هولندي بالغردقة‎

Google+ Print
إحالة أوراق أمين شرطة وعاطل وترزي للمفتي في مقتل سائح هولندي بالغردقة‎ إحالة أوراق أمين شرطة وعاطل وترزي للمفتي في مقتل سائح هولندي بالغردقة‎

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الغردقة، برئاسة المستشار محمود خلف، اليوم الأحد، بإحالة أوراق أمين شرطة وعاطل وترزي لفضيلة المفتي، لابجاء الرأي الشرعي في إعدامهم  15 يومًا في قضية  مقتل سائح هولندي الجنسية، عثرت مباحث قسم أول الغردقة علي جثته داخل مسكنه بمنطقة مجاويش السياحية بالغردقة، وبها نحو 25 طعنه وتوثيقه بالحبال.

وكشفت أوراق القضية أن وراء ارتكاب الجريمة 3 متهمين، هم سائق وأمين شرطة وترزي نفذوا الجريمة واستولوا على كمية  من المسروقات وتليفونات محمولة ولاب توب، وهربوا إلى خارج الغردقة عقب ارتكابهم الجريمة.

وتلقي اللواء حمدي الجزار مدير الأمن بلاغ بالحادث، وأمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث بالتنسيق مع فرع الأمن العام​، ​كانت منطقة مجاويش السياحية  قد شهدت  مقتل سائح هولندي الجنسية بعدة طعنات بعد ان قام جهولون  باقتحام مسكنه وتبين أن المتهمين قاموا بسرقة محتويات مسكن السائح من مسروقات ومصوغات ذهبية وأجهزة محمول ولاب توب، بعد توثيقه بالحبال وأن السائح  عمره 53 عامًا ومتزوج من مصرية منذ 5 أيام، ويقيم بفيلا بمنطقة مجاويش جنوب الغردقة.

وقرر إيهاب مهنا رئيس نيابة الغردقة ندب الطبيب الشرعي  لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وابلاغ السفارة الهولندية بالحادث لارسال مندوب لاستلام الجثة، وإخلاء سبيل زوجة المجني عليه العرفية،​ ​وحددت المحكمة جلسة 10 سبتمبر للنطق بالحكم​.​

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا