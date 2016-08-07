إحالة أوراق أمين شرطة وعاطل وترزي للمفتي في مقتل سائح هولندي بالغردقة‎

قررت محكمة جنايات الغردقة، برئاسة المستشار محمود خلف، اليوم الأحد، بإحالة أوراق أمين شرطة وعاطل وترزي لفضيلة المفتي، لابجاء الرأي الشرعي في إعدامهم 15 يومًا في قضية مقتل سائح هولندي الجنسية، عثرت مباحث قسم أول الغردقة علي جثته داخل مسكنه بمنطقة مجاويش السياحية بالغردقة، وبها نحو 25 طعنه وتوثيقه بالحبال.

وكشفت أوراق القضية أن وراء ارتكاب الجريمة 3 متهمين، هم سائق وأمين شرطة وترزي نفذوا الجريمة واستولوا على كمية من المسروقات وتليفونات محمولة ولاب توب، وهربوا إلى خارج الغردقة عقب ارتكابهم الجريمة.

وتلقي اللواء حمدي الجزار مدير الأمن بلاغ بالحادث، وأمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث بالتنسيق مع فرع الأمن العام​، ​كانت منطقة مجاويش السياحية قد شهدت مقتل سائح هولندي الجنسية بعدة طعنات بعد ان قام جهولون باقتحام مسكنه وتبين أن المتهمين قاموا بسرقة محتويات مسكن السائح من مسروقات ومصوغات ذهبية وأجهزة محمول ولاب توب، بعد توثيقه بالحبال وأن السائح عمره 53 عامًا ومتزوج من مصرية منذ 5 أيام، ويقيم بفيلا بمنطقة مجاويش جنوب الغردقة.

وقرر إيهاب مهنا رئيس نيابة الغردقة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وابلاغ السفارة الهولندية بالحادث لارسال مندوب لاستلام الجثة، وإخلاء سبيل زوجة المجني عليه العرفية،​ ​وحددت المحكمة جلسة 10 سبتمبر للنطق بالحكم​.​