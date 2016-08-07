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تعرف على الثقوب الصغيرة فى نوافذ الطائرات و فوائدها

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تعرف على الثقوب الصغيرة فى نوافذ الطائرات و فوائدها تعرف على الثقوب الصغيرة فى نوافذ الطائرات و فوائدها

أرشيفية

هل انتبهت أثناء سفرك بالطائرة إلى تلك الثقوب الصغيرة في أسفل النافذة؟ إنها ليست مجرد ديكور، بل إنها وجدت من أجل أمر في غاية الأهمية: إنقاذ حياتك وأمور أخرى.

وحسب موقع “ساينس أليرت” العلمي، فإن مهمة هذه الثقوب تسمى “ثقوب النزف” المحافظة على التوزان بين الضغط الداخلي والخارجي، حتى تستمر عملية تجديد الأكسجين في الطائرة، وبالتالي جعل عملية التنفس طبيعية للمسافرين.

وتتمنع “ثقوب النزف” تكون الضباب على النافذة الأمر الذي يتيح للمسافر التمتع بالرؤية الجديدة خلال الرحلة.

وتتألف نوافذ الطائرات من3 طبقات مواد مختلفة وتضمن الثقوب، عند تهشم الزجاج الخارجي في حال وقوع حادث ما، الإبقاء على طبقتين تحميان ركاب الطائرة.

 

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