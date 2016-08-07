بالصور.. عقد مجلس الأعمال المصري الأوروبي لمناقشة العلاقات مع إيطاليا

عقد مجلس الأعمال المصري الأوروبى برئاسة محمد أبو العينين، ولوتشو بارانى رئيس الكتلة الائتلافية للحزب الحاكم الإيطالى بمجلس النواب، ووفد من كبار رجال الأعمال الإيطاليين، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور عدد من سفراء الاتحاد الأوروبى والخبراء والمتخصصين.

وناقش الاجتماع آفاق العلاقات المصرية الإيطالية، وكيفية تعزيزها فى كافة المجالات والتصدى للمحاولات التى تسعى للإساءة إليها.

وصرح الرئيس الشرفي لمجلس الأعمال المصري الأوروبي محمد أبو العينين، أنه تم التنسيق للزيارة مع عدد من الأصدقاء الإيطاليين وخاصة في ظل حب السيناتور “باراني” لمصر، وسهل تنسيق الزيارة المكانة الخاصة لمصر بالنسبة إليه.

وأوضح “أبو العينين”، أن الهدف من الزيارة إزالة المعلومات الخاطئه التي تمس أمن وأمان مصر، وليست كما صورها السوشيال ميديا ووسائل الإعلام العالمية عقب مقتل الطالب الإيطالي جوليو رجيني.

ومن جهته قال “باراني”، إنه تابع التحقيقات الخاصة بقضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني علي مدار الأشهر السابقة، معبرًا عن رضاءه على جهد الحكومة المصرية في سير التحقيقات في القضية، خاصةً وعلامات الاستفهام التي أحاطت بمشرفي دراسة الطالب في مصر ورفضهم للامتثال والتحقيق، مشددًا علي ثقته في جهود الحكومة المصرية للوصول لمرتكبي حادث مقتل الطالب.

يذكر أن محمد أبو العينين بصفته الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطي، قد التقى فى أبريل الماضي بكلًا من “باراني”، وأمروزو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، حيث أكد البرلمانيان الإيطاليان فى اللقاء أن وراء مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني عمل إرهابي لإفساد العلاقة بين مصر وإيطاليا، وأن من قام بها هو عدو للشعبين المصري والإيطالي مشيرين إلى أن إفساد العلاقة بين البلدين مستحيل.