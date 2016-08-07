فيديو..اللواء الوزيري لـ«نهار جديد»: مصنعين للرخام والأسمنت ببني سويف في أكتوبر

صرح اللواء كامل الوزيري رئيس الهندسية للقوات المسلحة أن هناك مشروعان كبيران لإنشاء مصنعي أسمنت ورخام على أعلى مستوى في منطقة بياض العرب الصناعية ببني سويف، مشيرًا إلى أن مصنع الرخام تم الانتهاء من أساساته وسيتم استيراد الماكينات الخاصة بالمصنع نهاية الشهر ليتم افتتاحه في أكتوبر المقبل ومصنع أسمنت من 6 خطوط.

كما أعلن الوزيري عن مشروع آخر كبير في محافظة قنا لتجهيز صوامع للغلال على مستوى عالمي.

وأكد الوزيري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “نهار جديد” على “النهار اليوم” مع الإعلامية أسماء مصطفى أن هناك اهتمام بالصعيد لكن لا يتم الإعلان عن تلك المشروعات إلا مع الانتهاء منها.

وقال الوزيري إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعمل وتتعاون مع المهندسيين في الهيئات المدنية المختلفة في وقت السلم، ولا تنسى مهمتها الأساسية في توفير الخدمات الهندسية للقوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تلتفت إلى الشائعات، وان الرد الدائم يكون العمل الجاد.

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