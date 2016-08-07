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#في_القمة - الشامي: ننتظر وصول الكأس ' الفخم ' الجديد

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#في_القمة - الشامي: ننتظر وصول الكأس ' الفخم ' الجديد #في_القمة - الشامي: ننتظر وصول الكأس ' الفخم ' الجديد

كشف محمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة انتظار وصول مجسم جديد لكأس .

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في قمة نهائي الكأس يوم الاثنين على ملعب برج العرب.

وتحدث الشامي عن تسليم كأس مصر للبطل قائلا: "ننتظر وصول مجسم جديد لكأس مصر من أجل تسليمه للبطل".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 " وتحسبا لعدم وصول الكأس الجديد من دبي، يتوفر معنا الكأس القديم أيضا".

وأوضح "ثروت سويلم يريد تجديد كل شيء والكأس الجديد فخم للغاية ورائع".

وعن تسليم اللقب، أوضح الشامي "التسليم سيكون داخل أرضية ملعب برج العرب وليس في المقصورة".

وأتم "مقصورة ملعب برج العرب ليست جاهزة لذلك".

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