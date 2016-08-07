قائد مصر للناشئين لـ في الجول: بسبب إثيوبيا.. صلاح تحدث معي وأعتذر للجميع

كشف مصطفى أحمد شوبير قائد منتخب مصر وحارس مرمى المنتخب مواليد 2000 تلقيه مكالمة هاتفية من الجناح المصري محمد صلاح المحترف في صفوف روما بعد ما حدث في لقاء إثيوبيا.

منتخب إثيوبيا مواليد 2000 فاز على المنتخب المصري بثلاثية مقابل هدف في ذهاب تصفيات أمم إفريقيا على ملعب بتروسبورت. (طالع التفاصيل) لقاء شهد أكثر من خطأ من حارس منتخب مصر لتهتز شباك الفراعنة 3 مرات.

وقال نجل أحمد شوبير لـFilGoal.com: "في البداية بصفتي قائد لمنتخب مصر أود الاعتذار لكل الجماهير المصرية. أعتذر على النتيجة والأداء وأعد الجميع ببذل قصارى جهدي في الإياب".

وأضاف "فوجئت صباح يوم الأحد بتلقي اتصالا هاتفيا من محمد صلاح من أجل تحفيزي".

وواصل "كنت سعيدا للغاية بهذا الاتصال من محمد صلاح".

فماذا دار بين صلاح وحارس منتخب مصر؟ يكشف الأخير قائلا: "صلاح أخبرني أن أستمر في العمل وأواصل الاجتهاد أكثر وأكثر ولا أركز مع التعليقات السلبية وفي هذه الحالة ستصبح حارس مصر الأول مستقبلا".

وأتم "تحفيز صلاح رفع معنوياتي وأعده بالأفضل في القادم".