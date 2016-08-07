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خبر في الجول - الزمالك يخاطب الاتحاد وديا تخوفا من مصير أوباما

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خبر في الجول - الزمالك يخاطب الاتحاد وديا تخوفا من مصير أوباما خبر في الجول - الزمالك يخاطب الاتحاد وديا تخوفا من مصير أوباما

خاطب مسؤولو نادي الزمالك بشكل ودي مسؤولي الاتحاد السكندري بخصوص قائمة الفريق حتى لا يصبح يوسف إبراهيم "أوباما" حرا في سوق الانتقالات.

مسؤولو الزمالك يحاولون إقناع أوباما بالانضمام لوادي دجلة، فكان هذا هو الاتفاق بين الناديين في صفقة انتقال النيجيري ستانلي أوهايوتشي. (طالع التفاصيل)

ولكن على ما يبدو الاتفاق لم يتم حتى الآن بين الزمالك وأوباما بخصوص الانتقال إلى وادي دجلة.

ويتخوف الزمالك من قفل قائمة الاتحاد السكندري بالصفقات الجديدة والعناصر القديمة وقتها لا يتوفر مكانا لأوباما في قائمة الفريق ويصبح لاعبا حرا.

وهنا جاء سبب تواصل الزمالك مع الاتحاد بشكل ودي بخصوص أوباما.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد كشف في وقت سابق تحدثه مع أوباما بخصوص الانتقال إلى دجلة. (طالع التفاصيل)

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