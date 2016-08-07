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5 خطوات لتغيير حجم الثدى.. بعيدا عن العمليات الجراحية

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5 خطوات لتغيير حجم الثدى.. بعيدا عن العمليات الجراحية 5 خطوات لتغيير حجم الثدى.. بعيدا عن العمليات الجراحية
كتبت رانيا سعد الدين

تتغير ملامح الجمال والأناقة للمرأة حسب خطوط الموضة العالمية، ولكن يبقى من أهم معالم الأنوثة والجاذبية لها أن تمتلك ثديا متناسقا مع حجم جسمها، وتتصدر عملية تكبير الثدى قائمة الاهتمامات لدى الفتيات، لكن الحقيقة أن هناك بعض المشاكل تنشأ من ورائها أحيانا، ولتجنب مشرط الجراح يقدم موقع "searchhomeremedy5 خطوات من الطبيعة قادرة على إعطاء الفتاة الصدر المثالى:

 

1- تدليك الثدى يوميا كل مساء لمدة 10 دقائق لكل جانب، ويكون عكس اتجاه عقارب الساعة، وهذا يساعد على عملية تمدد الخلايا وتنشيط الدورة الدموية.

2- فرك راحة اليدين بقليل من زيت الحلبة حتى يصبح دافئا، ثم القيام بمساج للثدى به، حتى يتغلغل الزيت إلى داخل طبقات الجلد.

3- الحرص على القيام بتمارين لتقوية عضلات الثدى ومساعدتها على النمو بشكل أفضل، وعادة تكون فى المساء قبل النوم مباشرة.

4- التنازل عن تنظيف المنزل بالأجهزة الإلكترونية والاعتماد على تحريك الذراعين بشكل أكبر.

5- تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من هرمون "الاستروجين" بشكل طبيعى، مثل "لحم الدجاج، بذور الينسون، فول الصويا، البيض، بذر الكتان والسمسم"، حيث تعمل هذه الأطعمة على نمو أنسجة الثدى.

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