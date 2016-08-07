مورينيو يفسر تغييره ' غير اللطيف ' لخوان ماتا

لماذا استبدل جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد لاعب فريقه خوان ماتا رغم أنه لم يكن قد لعب إلا لدقائق معدودة في مباراة ليستر سيتي؟ المدرب البرتغالي يجيب.

ماتا دخل بديلا لجيسي لينجارد في الشوط الثاني. ثم خرج مجددا في الدقائق الأخيرة ودخل في موقعه هنريخ مختريان.

وقال مورينيو عن التغيير: "أعلم أني فعلت شيئا غير لطيف بالنسبة لأي لاعب. لكن خوان ماتا سعيد وغير عاضب".

وأضاف "كان علي أن أوقف اللعب مستخدما التغييرات الـ6 التي منحها لي الاتحاد في تلك المباراة. لهذا قررت إيقاف اللاعب بتغيير".

التغيير تم في الدقائق الأخيرة حين كان يونايتد يدافع عن تقدمه بهدفين لهدف، وليستر سيتي يهاجم بكرات طولية في منطقة الجزاء.

وأوضح مورينيو "حين نظرت لمن يمكن أن يخرج لم أجد سوى ماتا. كنا في الدقائق الأخيرة من اللقاء وليستر يرسل كراته الطولية واحدة تلو الأخرى".

وأفصح "ماتا الأقصر في الملعب لهذا خرج. لم أستطع في ظل اعتماد ليستر على الكرات الطولية أن أسحب لاعبا طويلا مثل زلاتان إبراهيموفيتش أو مروان فيلايني".

وأتم "ماتا غير غاضب".