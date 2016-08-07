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صفاء سلطان تعبر عن سعادتها.. والسبب

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الإثنين 08-08-2016 15:44

عبرت الفنانة صفاء سلطان عن سعادتها لدخول عالم السينما وقالت: «حلم كل فنان دخول عالم السينما وأنا اليوم حابه شارككن فرحتي بدخولي لهالعالم مع أحلى عالم.. الدراما التلفزيونية السورية صاحبة الفضل بصنع صفاء سلطان، واليوم السينما السورية مدت إيدها إلي، وهذا شرف إلي لتكون أول تجربة سينمائية مع أساتذة كبار بعالم التمثيل مثل العملاق أيمن زيدان، والزميل محمدالأحمد، والمخرج الصديق جود سعيد، لأدخل عالمه السينمائي وأستمتع بإبداعه... ادعوا لي أصدقائي..... فيلم درب السما للمخرج جود سعيد»

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سيدتي