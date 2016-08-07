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هند صبري تدعم فريق اللاجئين في اولمبياد البرازيل

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الأحد 07-08-2016 17:53

وجهت الفنانة التونسية هند صبري سفيرة النوايا الحسنة لمكافحة الجوع بالشرق الأوسط، دعمها الكامل لأول فريق لاجئين يشارك بدورة الألعاب الأولمبية طوال تاريخها، ونشرت عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك صورة للفريق من حفل الافتتاح مع تعليق مؤثر جداً.

هند كتبت تدوينه بهامش صور الافتتاح قالت فيها: أن يشارك فريق من اللاجئين على مستوي العالم في الأولمبياد لأول مرة في التاريخ.. وأن يتم رفع العلم الأولمبي لهذا الفريق، وعزف النشيد الأولمبي أيضا كنوع من التعويض عن فقدانهم الوطن فهو أمر إنساني عظيم يستحق كل الدعم والتقدير.

التدوينه لاقت اعجاب الجميع من متابعي هند صبري، واكدوا أن هذه المشاركة الأولى من نوعها تعد تعبيرا عن التضامن الانساني مع الشعوب التي تعانى الحروب والتهجير القسري وفي مقدمتهم الشعب السوري.

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سيدتي