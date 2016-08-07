بالأسماء.. اعتماد الحركة الداخلية لضباط الشرطة بمديرية أمن بني سويف‎

اعتمد اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، اليوم الأحد، الحركة الداخلية لضباط الشرطة ورؤساء المباحث بالمديرية.

وتضمنت الحركة تغيير عدد من رؤساء مباحث الأقسام والإدارت شملت تعيين الرائد أحمد الدسوقي رئيسًا لمباحث مركز شرطة الواسطى، والمقدم محمد الخولي رئيسًا لمباحث مركز شرطة بني سويف، والرائد أحمد عبداللطيف رئيسًا لمباحث مركز شرطة بني سويف، والرائد مصطفى عبدالعظيم رئيسًا لمباحث مركز شرطة سمسطا، والرائد أحمد عبدالعظيم رئيسًا لمباحث مركز شرطة ببا، والرائد محمد إبراهيم رئيسًا لمباحث مركز شرطة الفشن، والرائد محمود الشريف رئيسًا لمباحث شرطة إهناسيا، والرائد أحمد السيد بدران رئيسًا لوحدة مباحث قسم الأمن بالمديرية، والرائد مصطفى إبراهيم رئيسًا لمباحث بندر بني سويف، والنقيب منصور لطفي إسحاق رئيسًا لوحدة مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة.

كما تضمنت الحركة المقدم محمد سامح محمد رئيسًا لوحدة مباحث الآداب بالمديرية، والرائد محمود جبالي رئيسًا لمباحث وحدة الاشتباه بالمديرية، والرائد أحمد محمود رأفت رئيسًا لمباحث قسم المصنفات، والمقدم مدحت رمضان رئيسًا لقسم المرافق بالمديرية، والرائد أحمد شوقي عبدالعزيز مأمور السجن العسكري بإدارة قوات الأمن.

وشملت الحركة المقدم محمد عمر توحيد، ضابطًا بمركز الرئاسة “مكتب مدير الأمن”، سلامة عثمان مأمورًا لمركز شرطة سمسطا، والمقدم محمد نبيل فهمي مأمورًا لمركز شرطة ناصر، والعقيد محمد عبدالحكيم عبدالمجيد مأمورًا لقسم شرطة بني سويف، والمقدم هشام لطفي العدل مأمورًا لمركز شرطة الفشن، والعقيد يحيى محفوظ مأمورًا لمركز شرطة إهناسيا، والعميد هشام فريد مأمورا لمركز شرطة بني سويف، والعقيد أحمد محمد محمد مأمورًا لسجن جنوب بني سويف، والمقدم هشام عبد الخالق مأمورًا لقسم شرطة بني سويف الجديدة، والعقيد أيمن حسن إبراهيم وكيلًا لإدارة المرور، والعقيد هشام الجزار رئيسًا لقسم المعلومات الجنائية، والعقيد شريف ممدوح وكيل إدارة شؤون النجدة، والمقدم محمد محمود بغدادي رئيسًا لقسم الأطفاء، والرائد محمد عبد اللطيف محمد رئيسًا لقسم الأسلحة والذخيرة، والمقدم أحمد عمر مصطفى، رئيسًا لقسم شرطة المسطحات، والعقيد عبدالسلام عبد السلام رئيسًا لوحدة تنفيذ الأحكام بالمديرية.

كما تم تعيين المقدم رضا حسن نائبًا لمأمور مركز شرطة ببا، والرائد أحمد عاطف نائبًا لمأمور لمركز الفشن، والرائد محمد البرنس رئيسًا لقسم العمليات بإدارة شؤون الخدمة بالمديرية، والرائد محمد نبيل السيد نائبًا لمأمور قسم بني سويف الجديدة، والرائد أحمد مختار نائبًا لمأمور مركز شرطة ببا، والرائد عمرو طارق نائبًا لمركز شرطة بني سويف، والرائد أشرف فاروق نائبًا لمأمور مركز شرطة ناصر، والرائد أحمد علي قرني وكيل قسم مباحث التموين، والرائد وحيد حسن، نائب مركز شرطة الفشن، والرائد بيتر فوزي نائبًا لمركز شرطة سمسطا، والنقيب محمد جمال عويس وكيلًا لقسم مكافحة المخدرات، والرائد محمد عمر جنيدي رئيسًا لقسم العلاقات العامة بالمديرية، والرائد شريف محمد صفوت وكيلًا لإدارة تأمين الطرق.

وتم تعيين النقيب أحمد حسين كامل ضابطًا بوحدة مباحث ناصر، والنقيب أحمد عبدالحفيظ ضابطًا بقسم العمليات بإدارة البحث، والنقيب كريم فوزي ضابطًا بوحدة مباحث إهناسيا، والنقيب محمد سيد محمد رئيسًا لوحدة النظام بمركز شرطة ناصر، والنقيب أحمد الدمرداش ضابطًا بوحدة مباحث مرور بني سويف، والنقيب شريف جمال عمر بوحدة مباحث بندر بني سويف، والنقيب محمد هشام درويش بوحدة مباحث قسم بني سويف الجديدة، والنقيب محمد محروس بوحدة مباحث مركز شرطة بني سويف، والنقيب محمد عادل سيد، ضابط بوحدة مباحث مركز ببا، والنقيب مصطفى محمود السيد، بوحدة مباحث مركز الفشن، والنقيب أحمد سمير قنديل بوحدة مباحث قسم بني سويف الجديدة، والنقيب أكرم كمال بوحدة مباحث مركز شرطة الواسطى.