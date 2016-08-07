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غدًا.. محاكمة المتهمين في قضية “تنظيم أنصار الشريعة‎”

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غدًا.. محاكمة المتهمين في قضية “تنظيم أنصار الشريعة‎” غدًا.. محاكمة المتهمين في قضية “تنظيم أنصار الشريعة‎”

المستشار محمد شرين فهمي

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الإثنين، محاكمة 23 متهمًا بانشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم “كتائب أنصار الشريعة”.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود، ومختار صابر العشماوي، وحسن السايس، وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوي وعمر محمد.

وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، أمر بإحالة  المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد. ع. م. ، 35 عام، ارتكب برفقة آخرين جرائم انشاء وإدارة جماعة  تدعي كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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