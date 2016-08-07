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غدًا.. محاكمة 26 متهمًا بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

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غدًا.. محاكمة 26 متهمًا بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة غدًا.. محاكمة 26 متهمًا بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الإثنين، محاكمة 26 متهمًا علي رأسهم عبد العال العشرى شقيق القيادى جمال العشرى عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، قاموا بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم في يناير العام الماضي.

وتعقد الجلسة  برئاسة المستشار ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وقاموا باطلاق النيران علي فوج سياحي منهم أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية أمام الفندق، وارتكبوا جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

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