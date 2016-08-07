داعش يهاجم قاعدة لمعارضين سوريين مدعومين من أمريكا

قالت مصادر من المعارضة والمتشددين إن مهاجمين انتحاريين من تنظيم داعش هاجموا يوم الأحد قاعدة عسكرية لمقاتلين مدعومين من الولايات المتحدة قرب الحدود السورية العراقية .

وبحسب رويترز قالت المصادر إن الهجوم الذي وقع قرب الفجر على القاعدة العسكرية المحصنة قرب معبر التنف الحدودي مع العراق استخدمت فيه سيارة ملغومة واحدة على الأقل صدمت بوابة القاعدة التي أقامها جيش سوريا الجديد الذي دربته وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال معارض إن المتشددين لم يتمكنوا من اجتياح القاعدة المحصنة التي وضعت حواجز رملية حولها لمنع مثل هذه الهجمات في منطقة ينفذ فيها المتشددون هجمات خاطفة وسريعة.

وقال سيد سيف القلموني وهو معارض يعمل في المنطقة “إنها قاعدة جيدة التحصين وحاولوا اجتياحها لكن تم استهداف السيارة الملغومة وإصابتها.” وأضاف إن قتيلا واحدا وعدة مصابين سقطوا في الهجوم.

وقال إن طائرات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش قصفت بعد فترة وجيزة عدة مركبات يعتقد أن متشددين كانوا يقودونها في المنطقة الصحراوية قليلة السكان.

وذكرت وكالة أعماق للأنباء ذات الصلة بداعش أن مفجرين انتحاريين اثنين هاجما القاعدة وفجرا سيارة ملغومة ثم اقتحما المجمع وفجرا سترتيهما الملغومتين.

وتشكل الجيش السوري الجديد قبل نحو 18 شهرا من معارضين خرجوا من شرق سوريا في أوج توسع تنظيم داعش في عام 2014.

وقالت مصادر دبلوماسية ومن المعارضة إن قوات خاصة أمريكية تدرب مئات المقاتلين من أفراد الجيش السوري الجديد في الأردن.

ويقع معبر التنف الذي استعيد من داعش العام الماضي على مسافة 240 كيلومترا من مدينة تدمر السورية.