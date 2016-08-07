إنشاء المعهد القومي لأبحاث أمراض الحيوان والدواجن بجامعة بني سويف‎

وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي، اليوم الأحد، على انشاء معهد أبحاث أمراض الحيوانات والدواجن بالمدنية البحثية بشرق النيل.

وأكد “لطفي”، أنه جاء القرار تلبيةً لاحتياجات سوق العمل وتنميه الاقتصاد المصري حيث تعد صناعة الدواجن من القطاعات المحورية فى الاقتصاد، و أحد المكونات الرئيسية للصناعات الغذائية، ويمثل العاملون بالصناعات الغذائية نحو 16% من القوة العاملة، وتبلغ استثماراته 29 مليار وتبلغ صادراته 11.5% من إجمالى قيمة الصادرات الصناعية.

وأوضح “لطفي” أن الهدف من انشاء المعهد تأهيل الخريجين من كليات الطب البيطري والزراعة والعلوم، واكسابهم المهارات الأساسية لإدارة مزارع الدواجن ومزارع الألبان ومزارع التثمين بما يتناسب أحدث متطلبات سوق العمل، وتعزيز التخصصات المشتركه بين تلك الكليات، فضلًا عن الاهتمام بأبحاث تحسين الانتاج والأمصال واللقاحات التى تساهم فى مقاومه أمراض التواجن، علاوة على الاهتمام بأبحاث حيوانات التجارب لخدمة الأبحاث العلمية والنشر الدولي وتحسين اجراءات نقل الأعضاء وزرع الأنسجة.

وأضاف أن المعهد يضم ثلاثة أقسام أساسية، قسم إدارة أبحاث مزارع الدواجن، وقسم إدارة أبحاث أمراض حيوانات المزارع، وقسم خاص بأبحاث حيوانات التجارب والجراحة التجريدية.

ويذكر أن المدينة البحثية تضم العديد من المعاهد المتميزة، من أهمها معهد الليزر وتطبيقاته، ومعهد النباتات الطبية والعطرية، ومعهد أبحاث الخلايا الخزعية، ومعهد أبحاث أمراض الحيوانات والدواجن.