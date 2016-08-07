الأمن القومى بالنواب توافق على مشاركة القوات المسلحة فى حماية المنشأت لـ5 سنوات

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب على مد العمل بقانون مشاركة القوات المسلحة فى حماية وتأمين المنشآت الحيوية والعامة .

وبحسب موقع أخبار مصر قال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، إنه تمت الموافقة مساء اليوم الأحد، على مد مشاركة القوات المسلحة فى تأمين المنشآت العامة والحيوية لمدة 5 سنوات.

وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة كانت قد أعدت مشروع قانون للمد العمل بالقانون الذى ينتهى فى أكتوبر المقبل لتكون 5 سنوات ثم تقدمت الحكومة الخميس الماضى بمشروع لمد العمل بالقانون لمدة سنتين إلا أن اللجنة رأت أن الوضع الحالى الذى تشهده البلاد يحتاج إلى مدة أطول.