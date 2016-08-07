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إدارة المياه بالوادى الجديد تطالب بتجريم زراعة البطاطس والموز المعتمدة على "الجوفية"

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إدارة المياه بالوادى الجديد تطالب بتجريم زراعة البطاطس والموز المعتمدة على "الجوفية" إدارة المياه بالوادى الجديد تطالب بتجريم زراعة البطاطس والموز المعتمدة على "الجوفية"
كتب ـ هشام عبد الجليل

طالب المهندس محمد مصطفى، رئيس الإدراة المركزية للمياه الجوفية بالوادى الجديد، بضرورة تجريم زراعة البطاطس والموز والبرسيم الحجازى فى المحافظات التى تعتمد فى الرى على المياه الجوفية، أسوة بالأرز للحفاظ على كميات المياه الموجودة.

وأضاف مصطفى خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون لتعديل قانون الرى بالسماح بزراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد، برئاسة رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة وبحضور أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدراة المحلية، أن المياه الجوفية محدودة ولابد من المحافظ عليها والبحث عن بدائل للزراعات الشرهة للمياه مثل الأرز والبرسيم الحجازى والموز والبطاطس قائلا: "نفسى الزراعات دى تتمنع لأن قلبى بيتقطع لما بشوف سيارات النقل العام محلمة بحصول البرسيم للتصدير لأنها بتكون محملة المياه بتاعتنا".

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مصر 365