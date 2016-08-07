بالأسماء.. معركة ساخنة على مقاعد نقابة التمريض بشمال سيناء

احتدمت المعركة على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة التمريض بشمال سيناء، ويتنافس على رئاسة النقابة 3 مرشحين و41 مرشحا على مقاعد مجلس الإدارة، ونشر المرشحون على الرئاسة صورهم ولافتات الدعاية الانتخابية على واجهة مستشفى العريش العام والمستشفيات المركزية بمختلف مدن المحافظة، وبدأت الجلسات السرية للتربيطات بين الممرضين فى المستشفيات والوحدات الصحية.

ويتنافس على منصب رئيس النقابة كل من إسلام إسماعيل سلام أحمد، أمل شحاتة حسن، حمدان سالم محمد. ويتنافس على عضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية 41 عضوا، وهم لمجلس إدارة بكالوريوس: ابتسام على محمد فودة، حنان محمد سليم. وبكالوريوس تحت السن: إلهام سعد السيد، حسن نعيم عبد الستار عوض، محمد نبهان سليم، مروة عبد الحليم محمد، منى على عطية، هند محمد سلمان.

ومجلس إدارة تمريض تحت السن أحمد عبد العزيز عبد اللطيف، أيمن كامل عبد المعطى، كمال عطية عايد، محمد على السيد، محمود فؤاد محمد، مصطفى جمال أحمد.

وضو مجلس إدارة دبلوم إبراهيم مسلم سالم، أشرف شلبى عيد، آيات عبد الغنى محمود، إيمان رمضان عبد المقصود، حمدى محمد نصار، حنان موسى حسين، سلامة سلامة حسن سليمان، سليم سالم رباع، سهير محمد وحيد، شريف أحمد عبد الجابر، شوقى زيدان سليمان جمعة، صابرين سليمان سالم، صفاء محمد أبو السيد، عايدة جابر جابر، كاميليا عبدالعاطى محمد، محمد اخويطر إبراهيم، محمد صابر محمد، منى جمال حسين، ميرفت فتحى محمود، هبة الششتاوى عمارة، وعضو مجلس إدارة معهد فنى تمريض احمد حسن عبد الفتاح، عبد الله أحمد محمود، محمود سمير يحيى.