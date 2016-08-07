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مرور شرم الشيخ يكرم رئيس وحدة التراخيص

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مرور شرم الشيخ يكرم رئيس وحدة التراخيص مرور شرم الشيخ يكرم رئيس وحدة التراخيص

قامت إدارة مرور شرم الشيخ، بتكريم الرائد إسلام مرزوق، رئيس وحدة تراخيص شرم الشيخ، ومنحه شهادة تقدير وهدية تذكارية وتقديم الشكر على مجهوده فى الإدارة حتى يكون حافزا للجميع أن يحذو حذوه، وذلك بعد نقله في حركة التنقلات الأخيرة إلى شئون الأفراد في وزارة الداخلية.

 

 

 

وقال العميد مصطفي عابدين ، مدير إدارة جنوب سيناء، إن الرائد إسلام مرزوق من الضباط المشهود لهم بالكفاءة ، ونتمنى له التوفيق والنجاح فى تكليفه الجديد.

وقال "هانى فياض " موظف مدنى بإدارة مرور شرم الشيخ، إن الضابط "إسلام" من الضباط المشهود لهم بالكفاءة ونظافة اليد، وكان يؤدى عمله بإتقان، دون تجاوز.

 

 

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