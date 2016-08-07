بالصور.. مدرسة سنباط الثانوية تكرم الأول مكرر على مستوى الجمهورية

كرمت إدارة مدرسة سنباط الثانوية المشتركة التابعة لإدارة زفتى التعليمية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، الطالب عبد الحميد جلال عيسى، الحاصل على المركز الأول مكرر، على مستوى الجمهورية، كما كرمت المدرسة العشرة الأوائل من كل شعبه .

وكيل الإدارة مع الطالبات الأوائل

حضر حفل التكريم تهانى عبد الظاهر وكيل الإدارة، وجوده سويلم وكيل الإدارة السابق، وحسنى سليم مدير إدارة شرق طنطا السابق، وأنور حمزة مدير المدرسة ونشأت فودة وكيل المدرسة، وتوفيق عطية أخصائى أول، ووكلاء المدرسة والمدرسون الأوائل والمدرسون ولفيف من أولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية.

يذكر أن الطالب عبد الحميد جلال عيسى حاصل على المركز الأول مكرر شعبة علمى علوم على مستوى الجمهورية، وكرمته المدرسة اليوم مع 29 طالبًا آخرين، من أوائل الأدبى وعلمى علوم وعلمى رياضة .