تحميل برنامج فيس بوك ماسنجر اخر اصدار رابط تنزيل وتحديث تطبيق Facebook Messenger بتاريخ اليوم

تحميل فيس بوك الجديد بشكله الرائع والمميز ، يتميز برنامج فيس بوك عن غيرة من البرامج ، انه النافذة الاولي للدخول للعالم الحديث ، حيث بمجرد ان تقوم بـ تنزيل فيس بوك سوف تجد نفسك متصل بكل العالم ، من اخبار على فيس بوك ، او العاب على فيس بوك ، او تتواصل مع أهلك وأصدقائك وجيرانك ، بالاضافة انك سوف تتمتع بمميزات فيس بوك الجديدة مثل المكالمات الصوتية المجانية ، او المكالمات الفيديو المباشرة لتستطيع ان تري جميع أصدقائك بسهولة ويسر ، ان تحميل فيس بوك اليوم مجانى وسيظل مجانى للابد هكذا كان وسيظل شعار اكبر موقع تواصل اجتماعى عرفه التاريخ ، يمكنك ان تستمتع بكل مميزات فيس بوك السهلة والبسيطة ، يتميز برنامج فيس بوك بسهولة رائعة فى التواصل مع الأصدقاء والاهل ، بجانب انه يمكنك بالتواصل مع العالم بسهولة ، ان موقع فيس بوك موقع سهل جدا ويتمتع بانه اكبر موقع واسهل موقع ، وهذا ما يجعل الأقبال على فيس بوك شديد جدا ، حيث بلغ عدد مستخدمى فيس بوك عام 2012 مليار مستخدم نشط ، بجانب ان الفيس بوك ينقسم الى عدد 2 من الصفحات الاساسية ، هى صفحة البروفايل الشخصي ، وهى الصفحة الشخصية التى تمكنك من وضع صورة شخصية وصورة الكافر الشخصي ، واضافة بعض المعلومات عنك مثل تاريخ الميلاد واين ولدت وأين تعمل ومتى تخرجت وهل انت اعزب او متزوج وماهى الحالة الاجتماعية الخاصة بك ، ويمكنك ايضا التحكم فى خصوصية معلوماتك ومع من سوف تشارك تلك المعلومات ، هكذا يعمل فيس بوك بمنتهى السهولة ، وفى الصفحة الثانية سوف تجد انها الصفحة الرئيسية وسوف تشاهد عليها الحالة الخاصة باصدقائك وأقاربك وصورهم الجديدة واين هم موجودين الان ، وسوف تشاهد الاعلانات الرائعة عن ما يهمك ، والالعاب الجديدة ، ويمكنك مشاركة العديدة من الحالات والصورة التى تنال اعجابك على حائطك الخاص "البروفايل" .

تنزيل فيس بوك اليوم هو الاكثر تحميلا على مستوي العالم ، حيث ان بلغ عدد التنزيلات لبرنامج فيس بوك على الأندرويد أكثر من مليار مستخدم وهذا ما يوضح لنا مدى أهمية فيس بوك ونجاحة المذهل الذى جعله يغزو العالم بكل حب ورغبة لدى مستخدمية ، فاليوم فيس بوك لا يمكن الاستغناء عنه ، بل يمكننا ان الانترنت لا قيمة له بدون فيس بوك ، وهذه حقيقة بالفعل ، ان تنزيل فيس بوك اصبح أول شىء ياتى فى خاطرنا بمجرد ان ناتى بهاتف جديد او نقوم بعمل ضبط المصنع للهاتف الخاص بنا ، مما يجعل فيس بوك اصبح جزء لا يتجزء من حياة المستخدمين بشكل عام .

يوجد العديد من المواقع المنافسة لموقع فيس بوك مثل مواقع التواصل الاجتماعى الكثيرة واشهرها انستقرام ، وتويتر وسناب شات ، وغيرها من المواقع الشهيرة ، الا ان تنزيل فيس بوك يظل أكثر برامج تحميل واستخداما بشكل يومي ، ويأتى موقع فيس بوك فى المرتبة الثانية عالميا فى ترتيب المواقع بعد موقع جوجل حسب تقييم موقع اليكسا العالمى .

قدرت أحدى شركات التسويق تقريرا عن قوة موقع الفيس بوك واهميته وانه ارباحه الشهرية تعادل 30 شركة بترول كبري تعمل بانتاج وعمل جيد .

يتميز برنامج فيس بوك انه يفهم ماذا تريد وعن ماذا تبحث مما يجعله الأفضل لدى الجميع لذلك تجد ان مستخدمى الفيس بوك ليس محدد لسن معين ، ويوجد الاطفال والشباب والنساء والامهات والاباء والاجداد ايضا يستخدمون فيس بوك .

وقد صدق مالك موقع الفيس بوك حينما قال ان فيس بوك مجانى للجميع وسيظل مجانى للابد .

لتحميل البرنامج كاملآ برابط مباشر أنقر على هذا الرابط :

https://www.programscomputerfree.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83/

شبكةعيونالإخبارية

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