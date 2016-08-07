بالصور.. خطيب ليندسي لوهان يشبعها ضرباً خلال رحلة استجمامية

عطلة النجمة العالمية ليندسي لوهان Lindsay Lohan وخطيبها رجل الأعمال الروسي إيجور تارابسوف Egor Tarabasov على جزيرة ميكونوس اليونانية، تحولت الى كابوس، بعد ان قام الأخير بالإعتداء على خطيبته بطريقة وحشية وأمام الجميع.

وحسب ما ذكرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية، فإن إيجور البالغ من العمر 23 عاماً استشاط غضباً من لوهان، التي تكبره بـ 7 سنوات، حين قررت الإنفصال عنه وإنهاء الخطوبة، فاعتدى عليها بالضرب أمام الجميع على شاطئ البحر.

وانتشرت العديد من الصور التي تظهر محاولة تاراباسوف اجبار ليندسي على اعطائه الهاتف المحمول بالقوة والضرب.

و قبل ايام، استنجدت لوهان بجيرانها عند الساعة الخامسة فجراً أثناء وجودها في منزلها بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد محاولة قتلها على يد خطيبها بسبب مشاجرة بينهما، وفور سماع الجيران الصراخ اتصلوا بالشرطة التي وصلت الشرطة بعد 10 دقائق، وحطمت الباب للدخول، لكنها فوجئت بعدم وجود أحد.

وقالت ليندسي لخطيبها: "أنا أدركت الآن أنه لا يمكن البقاء في علاقة لمجرد وجود الحب، ولا يمكن لأي امرأة أن تُضرب من رَجلها وتظل معه إذا كان هو غير مستعد لقول كلمة آسف".

وأضافت: "الكل سيعرف، أخرج من منزلي... لم أعد أحبك... أنت مريض نفسي…علاقتنا انتهت".

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