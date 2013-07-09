زيت النمل يخلّصك من شعر البشرة المزعج

مشكلة الشعر الزائد في الجسم، هي مشكلة كلّ سيّدة ترغب في الحصول على بشرة ناعمة، خالية من الشعر، مع بقاء التمنّيات لدى الجميع لو أنّ الشّعر يزول نهائيّاً.

ولأنّ الليزر ـ بحسب آراء اللواتي لجأن إليه ـ هو حلّ مؤقّت وليس أبديّاً، قام الأطباء والباحثون بالبحث عن العديد من الوسائل التي تخلّص المرأة من الشّعر، ومن بينها زيت النمل.

زيت النمل هو حكاية شغلت بال "الفيسبوكيين"، بعد أن طرحت إحدى الصفحات اسم ماركة معيّنة، عملت على زيت النمّل للتخلّص من الشعر بصورة نهائيّة، فما هي النتيجة؟

ما هو زيت النمل:

يحتوي زيت النمل على حمض الفورميك أو "النمليك"، لأنّه يؤخذ من بيض النمل، وهو فعّال في إزالة الشعر، ولا يسبّب البثور، بل يُخفّف من ظهورالشّعر مع كلّ استخدام حتّى يختفي نهائياً.

يتغلغل زيت النمل في البشرة، ما يؤدّي مع الوقت إلى بطء نمو الشعر، فينمو بطريقة أبطأ وأضعف.

طريقة الاستخدام:

ضعي الزيت بعد إزالة الشعر بالشمع أو بالسكّر. ويمكنك وضعه على الوجه أو الجسم وحتّى على المناطق الحسّاسة، ثمّ دلّكي بالزيت لمدّة 10دقائق حتّى يتغلغل في الجسم، واتركيه لمدة 4 ساعات. كرّري هذه العمليّة مدة 4 أيام من بعد إزالة الشعر.