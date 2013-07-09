أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

زيت النمل يخلّصك من شعر البشرة المزعج

Google+ Print
زيت النمل يخلّصك من شعر البشرة المزعج زيت النمل يخلّصك من شعر البشرة المزعج

مشكلة الشعر الزائد في الجسم، هي مشكلة كلّ سيّدة ترغب في الحصول على بشرة ناعمة، خالية من الشعر، مع بقاء التمنّيات لدى الجميع لو أنّ الشّعر يزول نهائيّاً.
ولأنّ الليزر ـ بحسب آراء اللواتي لجأن إليه ـ هو حلّ مؤقّت وليس أبديّاً، قام الأطباء والباحثون بالبحث عن العديد من الوسائل التي تخلّص المرأة من الشّعر، ومن بينها زيت النمل.
زيت النمل هو حكاية شغلت بال "الفيسبوكيين"، بعد أن طرحت إحدى الصفحات اسم ماركة معيّنة، عملت على زيت النمّل للتخلّص من الشعر بصورة نهائيّة، فما هي النتيجة؟

ما هو زيت النمل:
يحتوي زيت النمل على حمض الفورميك أو "النمليك"، لأنّه يؤخذ من بيض النمل، وهو فعّال في إزالة الشعر، ولا يسبّب البثور، بل يُخفّف من ظهورالشّعر مع كلّ استخدام حتّى يختفي نهائياً.
يتغلغل زيت النمل في البشرة، ما يؤدّي مع الوقت إلى بطء نمو الشعر، فينمو بطريقة أبطأ وأضعف.
طريقة الاستخدام:
ضعي الزيت بعد إزالة الشعر بالشمع أو بالسكّر. ويمكنك وضعه على الوجه أو الجسم وحتّى على المناطق الحسّاسة، ثمّ دلّكي بالزيت لمدّة 10دقائق حتّى يتغلغل في الجسم، واتركيه لمدة 4 ساعات. كرّري هذه العمليّة مدة 4 أيام من بعد إزالة الشعر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي