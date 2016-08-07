صور..محافظ سوهاج يتفقد نقاط الإسعاف بالمحافظة

أشاد الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصري بموقف الدكتور أيمن عبد المنعم.. محافظ سوهاج بصرف المكافأة والحوافز المتأخرة للعاملين بهيئة الإسعاف بسوهاج،

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور الأنصاري للمحافظة، حيث قام بتفقد عدد من نقاط الإسعاف داخل المحافظة والتقى بعدد من المسعفين والإدارين.

كما أكد المحافظ على اهمية الدور الذي يقوم به رجال الاسعاف في وقت الأزمات والحوادث من أجل انقاذ المصابين، كما أضاف سيادته أن المحافظة بها عدد كافي من سيارات الاسعاف والكوادر البشرية المميزة التي تقوم بإنجاز أعمالها على أكمل وجه، بالإضافة إلى وجود خدمة الإسعاف النهري والتي تخدم الفنادق العائمة الموجودة بمدينة سوهاج.

كما استجاب المحافظ لكافة المتطلبات التي عرضها رجال الاسعاف، والتي منها تطوير مبنى هيئة الإسعاف ودراسة إمكانية وضع نقطة إسعاف على طريق جهينة الصحراوي الغربي، و إمكانية إنشاء وحدة لاستقبال حالات الطوارئ الناتجة عن حوادث الطرق، كما أكد سيادته دعم المحافظة للهيئة وأنها على استعداد تام لتقديم وتخصيص الأراضي التي تحاجها هيئة الاسعاف بسوهاج.

هذا وقد قدم الأنصاري درع هيئة الإسعاف للمحافظ تقديرا لإهتمامه بضرورة صرف المكافأة للعاملين بالإسعاف، كما بادره المحافظ بدرع المحافظة تقديرا لجهود هيئة الاسعاف وتفانيهم في العمل.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والعميد خالد الشاذلي رئيس المباحث الجنائية، والدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الاسعاف المصري، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع العمليات والتشغيل، والدكتور أحمد العزب مدير عام الاسعاف الجوي، والدكتور عمرو رشيد مساعد رئيس هيئة الاسعاف المصري، ومهندس كريم الدش مدير عام الإدارة الهندسية بهيئة الاسعاف المصري وبعض من رجال الاسعاف بالمحافظة.