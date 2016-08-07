أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صور..محافظ سوهاج يتفقد نقاط الإسعاف بالمحافظة

Google+ Print
صور..محافظ سوهاج يتفقد نقاط الإسعاف بالمحافظة صور..محافظ سوهاج يتفقد نقاط الإسعاف بالمحافظة

جانب من اللقاء

أشاد الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصري بموقف الدكتور أيمن عبد المنعم.. محافظ سوهاج بصرف المكافأة والحوافز المتأخرة للعاملين بهيئة الإسعاف بسوهاج،

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور الأنصاري للمحافظة، حيث قام بتفقد عدد من نقاط الإسعاف داخل المحافظة والتقى بعدد من المسعفين والإدارين.

كما أكد المحافظ على اهمية الدور الذي يقوم به رجال الاسعاف في وقت الأزمات والحوادث من أجل انقاذ المصابين، كما أضاف سيادته أن المحافظة بها عدد كافي من سيارات الاسعاف والكوادر البشرية المميزة التي تقوم بإنجاز أعمالها على أكمل وجه، بالإضافة إلى وجود خدمة الإسعاف النهري والتي تخدم الفنادق العائمة الموجودة بمدينة سوهاج.

كما استجاب المحافظ لكافة المتطلبات التي عرضها رجال الاسعاف، والتي منها تطوير مبنى هيئة الإسعاف ودراسة إمكانية وضع نقطة إسعاف على طريق جهينة الصحراوي الغربي، و إمكانية إنشاء وحدة لاستقبال حالات الطوارئ الناتجة عن الطرق، كما أكد سيادته دعم المحافظة للهيئة وأنها على استعداد تام لتقديم وتخصيص الأراضي التي تحاجها هيئة الاسعاف بسوهاج.

هذا وقد قدم الأنصاري درع هيئة الإسعاف للمحافظ تقديرا لإهتمامه بضرورة صرف المكافأة للعاملين بالإسعاف، كما بادره المحافظ بدرع المحافظة تقديرا لجهود هيئة الاسعاف وتفانيهم في العمل.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور  اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والعميد خالد الشاذلي رئيس المباحث الجنائية، والدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الاسعاف المصري، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع العمليات والتشغيل، والدكتور أحمد العزب مدير عام الاسعاف الجوي، والدكتور عمرو رشيد مساعد رئيس هيئة الاسعاف المصري، ومهندس كريم الدش مدير عام الإدارة الهندسية بهيئة الاسعاف المصري وبعض من رجال الاسعاف بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية