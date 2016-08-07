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علاء عبد المنعم لمرتضى منصور: أنت بلطجى.. ومنصور: مش هرد عليك هنا

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علاء عبد المنعم لمرتضى منصور: أنت بلطجى.. ومنصور: مش هرد عليك هنا علاء عبد المنعم لمرتضى منصور: أنت بلطجى.. ومنصور: مش هرد عليك هنا
كتبت نور على - تصوير كريم عبد العزيز

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، الأحد، مشادة بين النائب علاء عبد المنعم، والنائب مرتضى منصور، انتهت برفع المستشار بهاء أبو شقة الاجتماع لأنه على حد قوله تحول إلى صراعات جانبية.

وبدأت المشادة عندما قال مرتضى منصور، إن هناك خصومة مع النائب علاء عبد المنعم، لافتا إلى أنه تقدم ضد علاء عبد المنعم بـ60 بلاغا، فرد "عبد المنعم" قائلا: "هى فين دى أتحداك لو فى قضية واحدة وكلامك يثير الرثاء"، فكان رد "منصور": "هجيب ليك بكره"، فقال له عبد المنعم: "البلاغات دى فى إيه"، فرد مرتضى: "إنت قلت على بلطجى"، وهنا جاء رد عبد المنعم: "إنت فعلا بلطجى"، ليطلب منصور إثبات الواقعة.

واحتد "عبد المنعم" فى حديثه لمرتضى قائلا: "الناس بتضحك عليك فى الشارع وأنت مش فاهم حاجة".

 

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