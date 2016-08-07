مباشر كأس الدرع الخيرية - ليستر 1 - يونايتد 1.. فاردي يعاقب فيلايني ويعدل النتيجة

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة كأس الدرع الخيرية الأحد بين ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر يونايتد بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

المباراة تعتبر اللقب الأول الذي ينافس عليه جوزيه مورينيو مع فريقه الجديد الشياطين الحمر.

أما ليستر، فيكتب صفحة جديدة، يأمل أن تكون ناجح مثل المسيرة المذهلة في الدوري الموسم الماضي.

طالع تشكيل الفريقين من هنا.

د52 جيمي فاردي يتعادل بعد مراوغة ديفيد دي خيا إثر تمريرة فادحة من مروان فيلايني.

- انطلاق الشوط الثاني.

- نهاية الشوط الأول.

د32 جيسي لينجارد يشق دفاع ليستر من وسط الملعب ليضع الكرة من أسفل شمايكل متقدما للشياطين بالهدف الأول.

83% استحواذ ليونايتد لكن دون خطورة.

د26 إريك باييه يتفوق مرة أخرى في صراعه مع فاردي ويبعد الكرة إلى ركنية.

د20 أوكازاكي يتابع الركنية برأسية في العارضة، تضيع فرصة الهدف الأول على ليستر.

د19 أوكازاكي يهدد مرمى يونايتد بكرة تمر بجوار القائم بعد اختراق ممتاز من فاردي.

د15 يونايتد وجد ضالته في الكرات العرضية مستغلا طول قامة لاعبيه، مروان فيلايني يضرب كرة بالرأس يمسكها شمايكل على مرتين.

د12 لوك شو يحول كرة عرضية من اليسار يتابعها واين روني بالرأس من مسافة بعيدة ليلتقطها كاسبر شمايكل حارس ليستر بسهولة.

د10 أنطوني مارسيال يحاول الاختراق من الجبهة اليسرى ليونايتد لكن يفقد الكرة لتتحول إلى ركلة مرمى.

- دفاع صلد متكتل من ليستر كالعادة، الفريق يدافع من وسط الملعب ويغلق المنافذ أمام محاولات الشياطين الحمر.

د5 جيمي فاردي يخترق دفاع يونايتد من اليسار لكن يقابله داني بليند بتدخل ممتاز ليبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

- بداية هجومية ليونايتد.

- انطلاق اللقاء.