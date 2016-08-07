بالفيديو - الحظ يعاند مهاجم ليستر سيتي مرتين في دقيقة أمام يونايتد

وقف الحظ أمام الياباني شينجي أوكازاكي مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي في مباراته أمام مانشستر يونايتد بكأس الدرع الخيري والذي يجمعهما على ملعب ويمبلي.

وفي الدقيقة 19 انطلق جيمي فاردي هداف ليستر سيتي ليراوغ كاريك ثم بايي مدافع يونايتد قبل أن تصل الكرة لأوكازاكي الذي سدد لترتطم بالدفاع وتمر بجانب القائم بسنتيمترات قليلة لتتحول إلى ركنية.

وأرسل ألبرايتون الكرة الركنية ليحولها أوكازاكي برأسه لكن العارضة وقفت أمام المهاجم الياباني.

ويلتقي ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد بطل الكأس في كأس الدرع الخيري.

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