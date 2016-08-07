بالفيديو - لينجارد يفتتح أهداف حقبة يونايتد تحت قيادة مورينيو

سجل الإنجليزي جيسي لينجارد أول أهداف مانشستر يونايتد تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد للفريق.

وتقدم لينجارد لاعب يونايتد الشاب لفريقه بأول أهداف في ليستر سيتي بمباراة الدرع الخيرية التي تجمع بطلي الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وانطلق لينجارد في الدقيقة 32 من الشوط الأول ليراوغ 3 لاعبين من ليستر سيتي قبل أن ينفرد بكاسبر شمايكل ويسدد على يسراه وحاول الحارس الدنماركي التصدي لها لكنها سكنت شباكه.

مورينيو تولى مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد خلفا للهولندي لويس فان جال الذي حقق بطولة واحدة فقط خلال موسمين مع الشياطين الحمر.

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