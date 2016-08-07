أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – بعد الفوز على برشلونة.. ليفربول يخسر 4-0 أمام ماينز

Google+ Print
بالفيديو – بعد الفوز على برشلونة.. ليفربول يخسر 4-0 أمام ماينز بالفيديو – بعد الفوز على برشلونة.. ليفربول يخسر 4-0 أمام ماينز

تلقى نادي ليفربول خسارة قوية أمام ماينز الألماني برباعية مقابل لاشيء في ختام الاستعداد لانطلاق الدوري الإنجليزي.

ليفربول يستعد لمواجهة أرسنال في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

الريدز ضرب برشلونة برباعية مقابل لاشيء يوم السبت ليوجه رسالة قوية لكتيبة لويس إنريكي.

ولكن الوضع تحول الآن، ماينز يفوز على ليفربول برباعية.

أهداف الفريق الألماني جاءت عن طريق دانييل بروسينسكي وجون كوردوبا ويونيس مالي ويوشينوري موتو في الدقائق 15 و45 و59 و74.

ويستعد ماينز لمواجهة بوروسيا دورتموند في انطلاق الدوري الألماني.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي