بالفيديو – بعد الفوز على برشلونة.. ليفربول يخسر 4-0 أمام ماينز

تلقى نادي ليفربول خسارة قوية أمام ماينز الألماني برباعية مقابل لاشيء في ختام الاستعداد لانطلاق الدوري الإنجليزي.

ليفربول يستعد لمواجهة أرسنال في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

الريدز ضرب برشلونة برباعية مقابل لاشيء يوم السبت ليوجه رسالة قوية لكتيبة لويس إنريكي.

ولكن الوضع تحول الآن، ماينز يفوز على ليفربول برباعية.

أهداف الفريق الألماني جاءت عن طريق دانييل بروسينسكي وجون كوردوبا ويونيس مالي ويوشينوري موتو في الدقائق 15 و45 و59 و74.

ويستعد ماينز لمواجهة بوروسيا دورتموند في انطلاق الدوري الألماني.

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