وداعاً للملينات.. 5 تمرينات تقضى على مشكلة الإمساك للأبد

الإمساك من الأمراض العارضة التى يعانى منها نسبة كبيرة من البالغين والأطفال أيضا، وتختلف أسباب الإصابة من شخص لآخر، فتعود أحيانا إلى الحالة النفسية أو افتقار الطعام للألياف الطبيعية أو تناول بعض الأدوية المحتوية على الحديد والتى تسبب بشكل مباشر فى حدوث الإمساك.

ويقدم موقع "searchhomeremedy" حلولا سريعة وفعالة لمشكلة الإمساك مستوحاة من العلاج بالطب الصينى القديم، ويكون عبارة عن تمرينات على بعض مناطق متفرقة فى الجسم يعزز عملها ويجعل سريان الدم فيها بصورة أفضل.

1- عليك بتدليك المنطقة التى تقع على كف اليد بين أصبعى السبابة والإبهام بشكل يومى مدة لا تقل عن 10 دقائق فهذا التمرين قادر على تنشيط حركة الأمعاء الغليظة.

2- عند ثنى الكوع تكون هذه المنطقة الأفضل للتدليك، فهى تساعد على حركة الأمعاء بصورة منتظمة، وعلاج عسر الهضم والتخلص من الغازات بشكل سريع.

3- المنطقة التى تقع أسفل المعصم عند تدليكها بشكل يومى تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمى، مما يعجل من حل مشكلة الإمساك المزمن.

4- تدليك المنطقة الموجودة أسفل الركبة وأعلى الساق، فهى قادرة على التخلص من الإمساك وغازات البطن بصورة كبيرة.

5- المنطقة الموجودة أسفل السرة، عند الضغط عليها بإصبعى السبابة والإبهام يساعد ذلك على التخلص من الغازات ويحسن من عمل المعدة.