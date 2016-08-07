أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

وداعاً للملينات.. 5 تمرينات تقضى على مشكلة الإمساك للأبد

Google+ Print
وداعاً للملينات.. 5 تمرينات تقضى على مشكلة الإمساك للأبد وداعاً للملينات.. 5 تمرينات تقضى على مشكلة الإمساك للأبد
كتبت رانيا سعد الدين

الإمساك من الأمراض العارضة التى يعانى منها نسبة كبيرة من البالغين والأطفال أيضا، وتختلف أسباب الإصابة من شخص لآخر، فتعود أحيانا إلى الحالة النفسية أو افتقار الطعام للألياف الطبيعية أو تناول بعض الأدوية المحتوية على الحديد والتى تسبب بشكل مباشر فى حدوث الإمساك.

 

ويقدم موقع "searchhomeremedy" حلولا سريعة وفعالة لمشكلة الإمساك مستوحاة من العلاج بالطب الصينى القديم، ويكون عبارة عن تمرينات على بعض مناطق متفرقة فى الجسم يعزز عملها ويجعل سريان الدم فيها بصورة أفضل.

 

1- عليك بتدليك المنطقة التى تقع على كف اليد بين أصبعى السبابة والإبهام بشكل يومى مدة لا تقل عن 10 دقائق فهذا التمرين قادر على تنشيط حركة الأمعاء الغليظة.

 

2-  عند ثنى الكوع تكون هذه المنطقة الأفضل للتدليك، فهى تساعد على حركة الأمعاء بصورة منتظمة، وعلاج عسر الهضم والتخلص من الغازات بشكل سريع.

 

3- المنطقة التى تقع أسفل المعصم عند تدليكها بشكل يومى تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمى، مما يعجل من حل مشكلة الإمساك المزمن.

 

4- تدليك المنطقة الموجودة أسفل الركبة وأعلى الساق، فهى قادرة على التخلص من الإمساك وغازات البطن بصورة كبيرة.

 

5- المنطقة الموجودة أسفل السرة، عند الضغط عليها بإصبعى السبابة والإبهام يساعد ذلك على التخلص من الغازات ويحسن من عمل المعدة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365