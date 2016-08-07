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انتبه.. قواعد مهمة لتخزين الأطعمة بطريقة صحية لحمايتك من الأمراض

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انتبه.. قواعد مهمة لتخزين الأطعمة بطريقة صحية لحمايتك من الأمراض انتبه.. قواعد مهمة لتخزين الأطعمة بطريقة صحية لحمايتك من الأمراض
كتبت أمنية فايد

تهتم الكثير من السيدات بتخزين بعض الأغذية الرئيسية فى المنزل بكميات لتحضير الوجبات الغذائية اليومية بسهولة دون إهدار فى الوقت.

 

وبسبب طرق التخزين الخاطئة تتعرض هذه الوجبات للتلف وهو ما تحذر منه الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، قائلة: "تخزين الطعام الخاطئ يؤدى إلى الإصابة بأمراض الجهاز الهضمى وهو ما نحاول تجنبه عن طريق قواعد التخزين الصحيحة لبعض الأغذية الرئيسية فى المطبخ، وهى..

 

 

الأرز..

سواء الأرز البنى أو الأحمر، سريع التلف نسبيا بسبب وجود الطبيعية فى تكوينهم، ولهذا لا تتجاوز مدة صلاحيته فى المنزل أكثر من 6 أشهر، ويفضل حفظه فى الثلاجة، أما الأرز الأبيض الذى فقد القشرة والبذرة، فإن مدة صلاحيته مفتوحة ويمكن حفظه فى المطبخ لمدة سنوات عديدة طالما بعيدا عن الهواء وفى مكان مظلم وبارد.

 

 

المكرونة.. 

من المهم أن تحفظ المكرونة من الهواء فى كيس أو علبة ويتم تخزينها فى مكان مظلم وبارد، فالمكرونة تتأثر بتقلبات الطقس المتطرفة، ويفضل تجنب تعريضها لدرجات حرارة مرتفعة فى فصل الصيف. 

 

 

الدقيق الأبيض والدقيق الأسمر..

الدقيق الأسمر مدة تخزينه أقصر من الدقيق الأبيض، وذلك بسبب تأثير الدهنيات الموجودة فى بذرة القمح، ومع هذا، فإن النوعين من الدقيق لا يتمتعان بمدة صلاحية عالية فى المطبخ، حيث يمكن حفظ الدقيق الأبيض لمدة تتراوح بين ستة أشهر وتسعة أشهر بينما الدقيق الأسمر تتراوح فترة تخزينه 3 أشهر فقط.

 

 

المعلبات:

صلصة الطماطم المعلبة يفضل حفظها لمدة لا تتجاوز السنة لأن المركبات الغذائية الطبيعية تبدأ بالتفاعل مع معادن العلبة المحفظة فيها، فيؤثر ذلك سلبا على الطعم وعلى القيمة الغذائية للطماطم، أما المعلبات الأخرى التى تحتوى على أغذية منخفضة الحموضة مثل البازيلاء الخضراء، فيمكن حفظهم لمدة 5 سنوات، وتحفظ المعلبات بشكل عام فى مكان بارد ومظلم بعيدا عن مصادر الحرارة العالية فى المطبخ.

 

 

زيت الزيتون..

يفضل استخدام زيت الزيتون خلال 20 شهر من تخزينه وذلك لتلفه سريعا، خاصة إذا تعرض للحرارة أو الهواء أو الضوء، ومن المهم حفظ زيت الزيتون فى أوعية غير شفافة لكى لا يصل إليه الضوء وأن تخزينه فى مكان بارد ومظلم ولا يترك زيت الزيتون مكشوفا لأنك بهذا تتسبب بإتلافه سريعا.

 

 

التوابل..

يمكن حفظ التوابل لمدة 4 سنوات، خاصة التوابل غير المطحونة لأنها تحافظ على مستوى أعلى من النكهة والقيمة الغذائية من التوابل المطحونة، وبالطبع لا يوجد أى ضرر من استخدام التوابل بعد مدة أربع سنوات، إلا أنها بالتأكيد ستفقد من نكهتها ورائحتها.

 

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