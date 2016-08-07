متحدث عسكرى ليبي: نزع الألغام المزروعة جنوب مدينة أجدابيا

قال الناطق باسم غرفة العمليات العسكرية فى إجدابيا، التابعة للجيش الليبي، ملازم أكرم بوحليقة، إن فريقا من الهندسة العسكرية التابع للغرفة بدأ فى استخراج ونزع الألغام المزروعة جنوب مدينة إجدابيا من قبل ما تعرف بـ"سرايا الدفاع عن بنغازي".

وأضاف بوحليقة، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، أن الفريق تمكن حتى الآن من استخراج 11 لغما يُعرف بـ"التشريكة" من منطقة القنان (15 كلم جنوب إجدابيا)، لافتا أن الأضرار التى يسببها هذا النوع من الألغام "أكبر بكثير من أضرار اللغم العادى المتعارف عليه، حيث إن هذا النوع يكون على شكل قذائف آر بى جى أو هاوزر يتم ربطها بأسلاك فتنفجر بمجرد قطعها".

وأوضح بوحليقة أن الفريق يعمل أيضًا على تنظيف منطقة الجليداية (45 كلم شرق إجدابيا) من هذه الألغام وسط انعدام شبه تام للمعدات والإمكانات، مشيرًا إلى أن الطرق التى يستخدمها الفريق هى طرق "بدائية للغاية".

وأشار إلى أن هذه الألغام عثر عليها فى المنازل وطرق القنان الداخلية وبجوار بعض المزارع، مطالبًا سكان تلك المنطقة بالإبلاغ عن أى جسم معدنى غريب وعدم الاقتراب منه، مؤكدا أنه سيجرى تفجير هذه الألغام بمجرد الانتهاء من تجميعها.