مباشر #في_الأولمبياد – أبو القاسم يواجه الإيطالي جروزو في دور الـ16

تنطلق منافسات المصريين في اليوم الثاني من أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والبداية من عند لعبتي الرماية والسلاح.

طالع جميع مواعيد اللاعبين المصريين في اليوم الثاني من الأولمبياد

وفي تمام الثانية، تشارك المصرية عفاف الهدهد في تصفيات منافسات مسدس الهواء في رياضة الرماية.

FilGoal.com يقدم تغطية مباشرة لليوم الثاني من الأولمبياد.

18:00 علاء أبو القاسم يواجه دانيلي جروزو في دور الـ16 للمبارزة.

17:47 - منافسات التراب: قمر في المركز الـ12 ومحيلبة في المركز الـ28.. مازالت مستمرة.

17:05 - منافسات التراب مازالت مستمرة، ومازلنا في انتظار مواجهة أبو القاسم في دور الـ16

16:53 - خسارة محمد عصام من منافسه الأمريكي 15-7 في دور الـ32 من سلاح الشيش.

16:51 - وسيقابل أبو القاسم الإيطالي دانييلي جاروزو الذي أخرج المصري طارق عياد من دور الـ32. وتقام المواجهة في الساعة السادسة.

16:47 - فوز الملاكم الجزائري على محمود عبد العال.

16:45 - أبو القاسم ينتصر على منافسه التشيكي 15-8.

16:40 - قمر في المركز الـ16 ومحيلبة في المركز الـ28 في منافسات التراب التي مازالت مستمرة.

16:34 - محمود عبد العال يقابل الجزائري رضا في دور تمهيدي ملاكمة 60 كج

16:34 - بداية مباريات أبو القاسم وعصام في دور الـ32 لسلاح الشيش.

16:21 - أحمد قمر في المركز الـ13 وعبد العزيز محيلبة في المركز الـ16.

16:26 - احتلت عفاف الهدهد المركز الخامس في نهائيات مسدس الهواء من 10 متر (سيدات)

16:14 - طارق عياد يودع منافسات دور الـ32 لسلاح الشيش بالخسارة أمام الإيطالي دانييلي جاروزو 15-8.

15:56 - كما تدور الآن منافسات الرماية (تراب) التي يشارك فيها المصريان أحمد قمر في المركز الـ20 الآن وعبد العزيز محيلبة في المركز الـ16.

15:25 - مع تمام الساعة الرابعة تبدأ منافسات دور الـ32 لسلاح الشيش ويشارك فيها ثلاثي مصري، محمد عصام وطارق عياد وعلاء الدين أبو القاسم.

في نفس الوقت تنافس عفاف الهدهد على ميدالية في مسدس الهواء مع 7 متسابقات أخريات.

وبعد ذلك بنصف ساعة، يواجه الملاكم محمود عبد العال الجزائري رضا بن عزيز في الأدوار التمهيدية لوزن 60 كج.

14:56 - عفاف الهدهد تتأهل إلى نهائيات مسدس الهواء في لعبة الرماية بالحصول على المركز الخامس في التصفيات وتنافس على ميدالية اليوم في تمام الرابعة.

14:37 - مازالت عفاف الهدهد في تصفيات مسدس الهواء، وتحتل المركز السابع حتى الآن.

14:11 - محمد عصام ينتصر على منافسه البرازيلي ماركوس هينريكي 15-8 ويتأهل لدور الـ32 من منافسات سلاح الشيش.

عصام سوف يقابل الأمريكي أليكساندر ماسيلياس في دور الـ32 الساعة الرابعة والنصف.

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