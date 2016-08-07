بالفيديو – ملخص لمسات ' الفدائي ' عمر جابر ضد لوزيرن

ظهر عمر جابر بمستوى مميز الأحد في لقاء فريقه بازل ضد لوزيرن في الجولة الثالثة من الدوري السويسري، فساهم بقوة في الارتقاء لصدارة المسابقة.

ولعب جابر المباراة بالكامل والتي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح بازل، وقدم مستوى جيدا ولفت الأنظار بلقطة متميزة للغاية تدخل فيها بفدائية ليمنع لوزيرن من الوصول لمرمى فريقه في الدقيقة 82.

وقدم الدولي المصري مستوى متميزا طوال المباراة، فقام بكرة عرضية متقنة في الشوط الأول لسيدو دومبيا لكنها لم تسكن الشباك، إضافة إلى القوة الدفاعية التي ظهر عليها الشوط الثاني تحديدا.

ورفع بازل رصيده من النقاط بعد هذا الفوز إلى 9 نقاط في قمة جدول الترتيب السويسري.

طالع ملخص لمسات نجم الزمالك السابق من هنا.