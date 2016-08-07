حبس 7 بالسنبلاوين بعد الاعتداء على قوات الشرطة أثناء تصوير جريمة قتل

قرر رئيس نيابة السنبلاوين باشراف المستشار أيمن عبد الهادي المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية حبس7 من أهالي قرية الزهايرة التابعة لدائرة المركز أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر بأن عددا من أهالي قرية الزهايرة هاجم قوات الأمن اثناء قيامهم بتصوير جريمة قتل، وأثناء تصوير الجريمة بمنزل القتيل حدثت بعض المشادات والتى تطورت الى اشتباكات واعتداءات من الأهالي على قوات الأمن وهو ما أدى الى تحطيم زجاج سيارة شرطة وإصابة أمين، وعلى الفور تركت القوات القرية وتم الدفع بتعزيزات أمنية اخري.

وحررت المباحث محضرا بالواقعة فى القرية وحددت 12 شخصا من المشاركين وتم القبض على 7 منهم وهرب 5 آخرين، فيما أشارت بعض الأسر بأن بعض الأسماء المقبوض عليها ليس لها علاقة بأحداث الاعتداء.