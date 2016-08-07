صور.. “الماء والخضرة والوجه الحسن” يشارك في مهرجان عنابة بالجزائر‎

أعطى المخرج يسري نصر الله، اليوم الأحد، موافقته للمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر، الذي سيقام من 24 سبتمبرحتى الـ29 من نفس الشهر، وذلك على هامش العرض العالمي الأول للفيلم يوم أمس بالدورة الـ69 من مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا.

وتدور أحداث فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” حول حياة عائلة الطباخ المخضرم الذي يجسده علاء زينهم، يعيش في منزل أثري مع زوجته إنعام سالوسة وأبناءه باسم سمرة وأحمد داوود، ويعمل جميع أفراد العائلة في مهنة الطبخ، ولكن تبدأ المشاكل تعرف طريق حياتهم بسبب طمع محمد فراج في الحصول على المنزل وهدمه وإنشاء مكان لبيع الأطعمة الجاهزة بدلا منه، ويبدأ يغريهم بعرض مبالغ كبيرة من المال عليهم ولكن الأب يرفض بشدة بيع منزله والتخلي عن ذكرياته الثمينة والتاريخ العريق الذى شهده، ويجسد محمد فراج شخصية شاب وصولي يحب المال ويفعل أي شيء من أجل الحصول عليه، حيث أنه يتزوج من امرأة ثرية ويبدأ في استغلال أموالها في إغراء عائلة الطباخ لبيع منزلهم، وأيضًا في شراء ولاء أهل قريته لأنه يريد دعمهم في انتخابات عضوية مجلس الشعب.

بينما تلعب منة شلبي شخصية فتاة بسيطة “بنت بلد”، وهى خطيبة باسم سمرة، وتقوم بمساعدة عائلة الطباخ في تجهيز الطعام عندما يكون هناك ضغط عمل عليهم مثل تجهيز الطعام لأحد الأفراح في القرية، ولكن هذه الفتاة لا تحب خطيبها، وإنما وافقت على الارتباط به بسبب المجتمع، وكون أهله قاموا بطلب يدها لابنهم الكبير حسب الأصول والتقاليد.

ويقع باسم سمرة في غرام ليلى علوي وهى التي طالما أحبها طوال حياته، ولكنها تزوجت وسافرت وبعد فترة انفصلت عن زوجها وعادت لمنزلها القديم، وبمجرد أن يقع عين باسم سمرة عليها مرة أخرى يتجدد الحب في قلبه، ويبدأ في التقرب منها والتودد إليها إلى أن توافق وتبادله الحب.

الفيلم من بطولة ليلى علوي ومنة شلبي وصابرين، ومن تأليف أحمد عبد الله ويسري نصر الله، وإخراج يسرى نصر الله ، ومن إنتاج أحمد السبكي.