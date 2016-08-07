ركلت دلو تنظيف فنالت 66 طعنة

أحالت النيابة العامة بدبي حارسَ بناية آسيوياً "24 عاماً" إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل امرأة بالعمد مع سبق الإصرار، حيث سدد لها 66 طعنة في مناطق متفرقة من جسدها، مما أدى إلى وفاتها.

وألقي القبض على المتهم بعد الاشتباه به خلال مرحلة التحقيقات نتيجة وجود خدوش وجروح في أجزاء متفرقة من جسمه، والتي أنكرها في المرة الأولى، ولكن بعد الكشف عن ساقه من قبل المحققين اعترف بتفاصيل الجريمة التي ارتكبها.

وذكرت النيابة في تفاصيل الواقعة أن المتهم كان يعمل حارساً للبناية التي حدثت فيها الجريمة، حيث إنه بعد سؤال المتهم أقرّ بإقدامه على قتل المرأة نتيجة موقف حدث بينهما عندما كان يقوم بعملية التنظيف في أحد الممرات، حيث خرجت المرأة من غرفتها وركلت الدلو الذي كان يستخدمه للتنظيف، وبدأت في التلفظ بكلمات باللغة الإنجليزية لم يفهمها، فاعتقد أنها تقوم بسبه.

وذكرت النيابة بحسب اعترافات المتهم والأدلة، أن الحارس شعر بالحقد على المرأة وأراد الانتقام منها، ثم توجه المتهم إلى الشقة التي تقطنها القتيلة، وقرع الجرس وأخبرها بأن هناك عطلاً في جرس الإنذار ويريد إصلاحه، ولكن عندما شاهدت السكين في يده ارتعبت وحاولت قفل الباب، إلا أنه باغتها بطعنات حتى انكسر السكين، ثم حاول استخدام مفك البراغي، إلا أنها قاومته وسببت له خدوشاً في جسده، ومن ثم شاهد سكيناً متوسطاً على طاولة المطبخ فحاول الوصول له، في هذه الأثناء حاولت المغدورة الهروب والاستنجاد من خلال النافذة، إلا أنه كتم أنفاسها وسدد لها طعنات بالسكين.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم لم يكتف بفعلته الشنيعة، بل فكر في سرقة شقة الضحية، وبعد التفتيش في أرجاء الشقة التي لم يجد فيها شيئاً وقعت عينه على لوحة تضم عملات مختلفة، حيث كسرها وسرق محتوياتها، ثم ارتدى قميصاً من الخزانة ليخفي الدماء التي سالت من جسمه ليمحو آثار الجريمة.