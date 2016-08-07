توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس مغبرا وحارا الى شديد الحرارة على معظم المناطق ويكون غائماً جزئياً أحيانا وقد تتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية والجنوبية والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا ً .

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 22/28 كم/ساعة على اليابسة وتكون شمالية شرقية - شرقية / 16 - 32 كم/ساعة فوق البحر تصل الى 45 كم/ساعة أحيانا صباحا.

البحر .. متوسط الموج مضطرب أحيانا .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن ثلاث إلى خمس وست أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و16 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة العاشرة و41 دقيقة مساء .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 45 35 70 20 .

> دبي 43 35 45 15 .

> الشارقة 44 31 60 25.

> عجمان 43 31 65 20.

> أم القيوين 45 33 50 15 .

> رأس الخيمة 46 29 60 15 .

> الفجيرة 40 31 95 30.

> العين 45 35 40 10 .

> ليوا 46 31 80 20 .

> الرويس 43 32 75 20 .

> السلع 43 33 70 20.

> دلما 40 32 80 50 .

> طنب الصغرى 40 32 80 40 .

> طنب الكبرى 40 32 80 40 .

> أبوموسى 39 33 75 30.