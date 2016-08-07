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مرور الجيزة: إعادة تخطيط شارع التحرير بمنطقة بولاق الدكرور

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مرور الجيزة: إعادة تخطيط شارع التحرير بمنطقة بولاق الدكرور مرور الجيزة: إعادة تخطيط شارع التحرير بمنطقة بولاق الدكرور
كتب عبد الرحمن سيد

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء طارق حجاج مدير المرور، بإعادة تخطيط شارع التحرير بمنطقة بولاق الدكرور، تمهيدا لافتتاح مشروع إنشاء مطلع ومَنزل أعلى محور صفط اللبن بمنطقة الشوربجى ببولاق الدكرور، وسيتم الافتتاح خلال الفترة المقبلة.

 

 

وأكد مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع"، أن تلك الأعمال تتم بالتنسيق بين محافظة الجيزة برئاسة اللواء كمال الدالى وإدارة التخطيط والبحوث الفنية بقيادة العقيد وائل طاهر مدير الإدارة، بهدف تحقيق سيولة مرورية بمنطقة جامعة القاهرة، وبين السرايات، وتقليل الكثافة المرورية العالية بتلك المنطقة، لافتاً إلى أن المشروع تم تنفيذه استجابة لمطالب أهالى بولاق الدكرور والشوربجى.

 

وأشار المصدر، إلى أن الأعمال تتم فى الاتجاه من جامعة القاهرة وصولا إلى الطريق الدائرى، وسوف تتحقق سيولة مرورية بالمكان، موضحا أن إدارة المرور تستخدم كافة السبل للعمل على تخفيف الأحمال عن كاهل المواطنين.

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