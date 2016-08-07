القبض على أمينى شرطة بمطار القاهرة تلقيا رشوة مقابل تهريب غزلان

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى بحجز أمينى شرطة حصلا على رشوة من مدير الخطوط الجوية السعودية مقابل تهريب "غزلان" داخل حقيبتين من مطار القاهرة، أمرت النيابة بإخلاء سبيل مدير الخطوط الجوية السعودية بكفالة 5 آلاف جنيه، وموظفة بكفالة ألف جنيه.

كشفت تحقيقات محمود حجازى، وكيل أول نيابة النزهة، أن مدير الخطوط الجوية السعودية، اتفق مع أمين شرطة يعمل بمكتب مدير أمن مطار القاهرة على تهريب حقيبتين بداخلهما حيوانات، وعدم تفتيشهما حيث اتفق المتهم مع أمين شرطة زميله على تسهيل تهريب الحقيبتين دون تفتيشهما.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن مدير الخطوط السعودية أعطى أمر لموظفة بتخطى الحقيبتين، حيث تمكن رجال مباحث المطار من القبض على المتهمين وبتفتيش أمين الشرطة الذى يعمل بمكتب مدير أمن المطار وجد بحوزته 500 ريال بينما تم ضبط مع أمين الشرطة الآخر 500 جنيه.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بالمطار تبين عدم تفتيش الحقيبتين من قبل المتهمين كما تبين أن موظف الخطوط الجوية السعودية ظهر بالكاميرات بالرغم كونه إجازة فى يوم الواقعة.