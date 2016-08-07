مليون دولار معونة أمريكية لتقليل فاقد المياه بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين القائم باعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “هيئة المعونة الأمريكية” خصصت معونة بمبلغ مليون دولار لخفض كميات المياه غير المحاسب عليها وتقليل فاقد المياه.

ويتم إجراء المشروع على منطقتين تجريبيتين فى نجع أبو شجرة وقرية أولاد مامن بسوهاج، وذلك للحفاظ على المياه المهدرة على أن يستمر المشروع لمدة سنتين مقسم إلى مرحلتين مرحلة أولى تستمر لمدة 16 شهر ومرحلة ثانية تستمر لمدة 8 أشهر، وأنه سيتم خلال تلك الفترة منح العاملين المسئولين عن الكشف عن التسرب دورات تدريبية، وتوفير أجهزة ومعدات وتقنيات حديثة تساهم فى الكشف تقليل فاقد المياه.