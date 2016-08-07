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رسميًا…. بوجبا يخضع للكشف الطبى فى المان يونايتد

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رسميًا…. بوجبا يخضع للكشف الطبى فى المان يونايتد رسميًا…. بوجبا يخضع للكشف الطبى فى المان يونايتد

أرشيفية

أعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي على الانترنت أن بول بوجبا متوسط ميدان يوفنتوس حصل على تصريح من ناديه، للخضوع للكشف الطبي في الفريق.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من التقارير بشأن الصفقة الخاصة بعودة بوجبا لناديه السابق.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي في بيان مقتضب أن اللاعب سوف يخضع للكشف الطبي داخل المجمع الرياضي “ايه أون” بانجلترا.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة من الممكن أن تصل إلى 120 مليون يورو.

ورحل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد في صيف 2012 لينضم إلى يوفنتوس بعدما رفض أليكس فيرجسون منحه دور مع الفريق، ليدفع النادي بعد 4 سنوات قيمة الصفقة الأكبر في تاريخ كرة القدم في حال اتمامها.

 

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