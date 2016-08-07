مدير الأكاديمية الدبلوماسية الكونجولية يكرم سفير مصر بكينشاسا

استقبل السفير/ هاني صلاح سفير مصر في كينشاسا Birhanga Ndemba Dede مدير الأكاديمية الدبلوماسية الكونجولية، الذي أعرب عن سعادته بنتائج زيارته إلى مصر في نوفمبر الماضي وتوقيعه على مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري، كونه من أعرق المعاهد الدبلوماسية في القارة، والأكاديمية الدبلوماسية الكونجولية، مشيراً إلى تطلعه لتفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين في أقرب فرصة ممكنة للإستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في مجال الدبلوماسية.

وأكد Ndemba Dede على حاجة الأكاديمية الدبلوماسية الكونجولية إلى دورات مستمرة لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الكوادر الدبلوماسية بالكونجو الديمقراطية، خاصة في مجالات الدبلوماسية العامة، ودبلوماسية التنمية، ودبلوماسية المياه، ودبلوماسية المؤتمرات، بجانب إدارة النزاعات المسلحة نظراً لما تعاني منه بلاده من تفشي الحركات المسلحة في شرق البلاد، مطالباً بالنظر في البدء في تفعيل مذكرة التفاهم من خلال قيام الجانب المصرى بتقديم دورات متخصصة في المجالات المذكورة بعاليه لعدد (24) دبلوماسي كونجولي في القاهرة في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك تنظيم دورة تدريبية لتعليم اللغة العربية للدبلوماسيين الكونجوليين في كينشاسا، مقترحاً أن تستغرق الدورة 3 أشهر، على أن يقوم الجانب المصري بإرسال أستاذ لغة عربية متخصص إلى الكونجو الديمقراطية للإشراف على هذه الدورة.

في ختام اللقاء، أهدى مدير الأكاديمية شهادة تقدير إلى السفير المصري، وهي شهادة تمنح من الأكاديمية الدبلوماسية الكونجولية لكل من أسهم في تطوير وتعزيز إمكانيات الأكاديمية، مشيراً لكونه أول سفير معتمد في كينشاسا يحصل على هذا التقدير.